фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут 35-летнего мужчину в серых джинсах. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Известно, что Александр Кунин 24 августа вышел из дома и не вернулся. Мужчина среднего роста - 176 см, худощавый, темные короткие волосы, голубоглазый. Одет Александр был в синюю футболку и серые джинсы.

Всех, кто обладает информацией о том, где может находиться пропавший мужчина, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг: Марина, 89053850388.

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