В Саратовской области правительство вместе с прокуратурой займется студентами-целевиками

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Глава Саратовской области Роман Бусаргин поддержал мнение Вячеслава Володина о студентах-целевиках, которые не стали возвращаться для работы в губернию на историческую родину.

Бусаргин также назвал такие случаи недопустимыми.

– Вдвойне возмутительно – то, что не возвращаются дети сотрудников районных администраций. Местные чиновники, в первую очередь, и работают для того, чтобы люди из районов не уезжали. Чтобы в больницах были врачи, в школах – учителя. К сожалению, такие факты выявлены и среди чиновников областного правительств, – поделился губернатор региона.

Роман Бусаргин отметил, что исключением не стали и дети чиновников правительства области, которые связывают свое будущее с Москвой. По мнению главы региона, фактически такие сотрудники местных властей используют свое должностное положение для продвижения родственников. Такая ситуация непозволительна ни для кого, подчеркнул губернатор.

Глава Саратовской области пообещал рассматривать индивидуально каждый случай «студентов-отказников» вместе с региональной прокуратурой.

– Пройдем по всей цепочке выдачи целевых направлений. Отдельно посмотрим – кто ставил подписи под ними? Почему не было контроля за возвращением «целевиков» в районы? – пояснил губернатор.

Изменим всю систему, чтобы целевые направления получали молодые люди, которые действительно хотят принести пользу родному району, области.

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