Володин: саратовские чиновники отправляют своих детей на учебу в качестве целевиков, а они не возвращаются в районы

Вячеслав Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин обратил внимание на то, что саратовские чиновники нередко отправляют своих детей на учебу в качестве целевиков, а они не возвращаются в районы. Эту проблему он озвучил в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- После анализа данных проверки, проведенной прокуратурой, оказалось, что почти все те целевики, что не вернулись в родные районы – это дети чиновников районных администрация. Например, подобная ситуация произошла в Александрово-Гайском районе. Руководители структурных подразделений отправили своих детей на учебу по льготе, после чего они не выполнили условий целевого направления.

Аналогичная ситуация произошла в Романовском районе, где в центральную районную больницу не захотели вернуться четыре врача, хотя проблема с жильем была решена. В Калининском районе также отказался работать по целевому направлению ребенок представителя местной власти.

Правильно было бы депутатам и главе региона обратить внимание на проблему именно с этой точки зрения: важно не сколько осталось, а сколько уехало. Важно, кто именно так поступает, - подытожил Вячеслав Володин.