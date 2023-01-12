Жители Саратова более 270 раз жаловались на качество отопления в городе

12.01.23.

Сегодня, 12 января, в Саратовской облдуме прошло заседание рабочей группы по проблемам отопительного сезона.

- В жилинспекцию поступило свыше 270 обращений по поводу неоправданных тарифов и плохому качеству оказания услуг отопления. На сегодняшний момент из 104 приборов учета только 22 ввели в эксплуатацию, - рассказал начальник жилинспекции региона Владимир Тимошенко.

- Более половины (53 процента) опрошенных жителей Саратова жалуются на качество подачи отопления в городе, - отметил депутат Саратовской областной Думы Александр Бурмак.

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