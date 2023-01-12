Этой зимой в Саратове без отопления трижды оставались 20 тысяч жителей

В облдуме 12.01.23

В зимнем сезоне 2022-23 года в Саратове без отопления трижды оставались 20 тысяч жителей. Такие данные озвучил исполняющий обязанности первого замглавы администрации Саратова Максим Сиденко на заседании рабочей группы по проблемам отопительного сезона при Саратовской областной думе.

Только за 1,5 месяца в Саратове было зарегистрировано 74 аварии на сетях центрального отопления. В период 10 октября по 15 ноября без отопления трижды оставались 20 тысяч жителей.

Напомним, опасная авария произошла в Ленинском районе на Рождество. Лопнула труба и без отопления в аномальный мороз остались тысячи горожан. В яму с кипятком также попал автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. Им чудом удалось не пострадать. В больницу с ожогами был доставлен прохожий. Мужчина обварился в темноте.

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