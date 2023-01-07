В Саратове лопнула труба с кипятком: есть пострадавшие

фото: ЧП Саратов

В Рождественскую ночь тысячи саратовцев остались без отопления. Сегодня, 7 января, рано утром батареи у жителей Ленинского района Саратова стали холодными. Причиной стала авария на сетях теплоснабжения в районе улиц Блинова и Рижская. В чатах местные жители сообщили, что горячая вода залила всю улицу Антонова. Без тепла остались и многоэтажки по 2-му проезду Блинова, ЖК "Ласточкино" на Романтиков и других улиц.

Кроме того, глава саратовской администрации Лада Мокроусова рассказала о ЧП, произошедшем в результате коммунальной трагедии.

- Ночью на участке улицы им. Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В неё попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице им. Академика Антонова временно приостановлено.

Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение, - сообщила мэр.

Лада Мокроусова поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар и выяснить, какая еще необходима помощь пострадавшему.

По данным на 14:00, подача тепла по указанным адресам восстановлена.

- Главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий излива воды. Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ, - сообщила Мокроусова.

Кроме того, жители Лунной, 27 в Ленинском районе Саратова так же остались без отопления. Речь идет о подъездах, которые принадлежат ТСН "Луна".

- Ночью батареи остыли во всех комнатах. В квартире очень холодно, - сообщила жительница 10 подъезда. Энергетики о сроках возобновления подачи тепла не сообщают.

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