В Саратове лопнула труба с кипятком: есть пострадавшие

фото: ЧП Саратов
В Рождественскую ночь тысячи саратовцев остались без отопления. Сегодня, 7 января, рано утром батареи у жителей Ленинского района Саратова стали холодными. Причиной стала авария на сетях теплоснабжения в районе улиц Блинова и Рижская. В чатах местные жители сообщили, что горячая вода залила всю улицу Антонова. Без тепла остались и многоэтажки по 2-му проезду Блинова, ЖК "Ласточкино" на Романтиков и других улиц.
Кроме того, глава саратовской администрации Лада Мокроусова рассказала о ЧП, произошедшем в результате коммунальной трагедии.
- Ночью на участке улицы им. Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения. В результате коммунальной аварии на дороге образовалась яма, заполненная горячей водой. В неё попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. К счастью, они не пострадали. Движение по улице им. Академика Антонова временно приостановлено.
Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение, - сообщила мэр.
Лада Мокроусова поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар и выяснить, какая еще необходима помощь пострадавшему.
По данным на 14:00, подача тепла по указанным адресам восстановлена.
- Главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий излива воды. Представители ресурсоснабжающей организации должны своевременно восстановить дорожное полотно после земляных работ, - сообщила Мокроусова.
Кроме того, жители Лунной, 27 в Ленинском районе Саратова так же остались без отопления. Речь идет о подъездах, которые принадлежат ТСН "Луна".
- Ночью батареи остыли во всех комнатах. В квартире очень холодно, - сообщила жительница 10 подъезда. Энергетики о сроках возобновления подачи тепла не сообщают.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.