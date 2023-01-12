Чиновники надеются увидеть 751 электромобиль в Саратове к 2030 году

Электрокар Alfarus, который планируется собирать в Энгельсе

В Саратовской области рассказали о желаемых перспективах развития электрокаров в регионе к 2030 году. Приказ зампреда-министра промышленности и энергетики Михаил Торгашин, раскрывающий подробности планов, опубликовали вчера, 11 января. Подписаны работником регионального правительства они были еще 29 декабря ушедшего года.

Уже к концу этого года, по сведениям регионального минпромэнерго, в регионе должно появиться 14 зарядных станций. К концу десятилетия (2030 году) чиновники надеются создать в Саратовской области 172 «электрозаправки», кроме того, на дорогах губернии должно ездить не менее 751 электрокара.

К настоящему же моменту зарядных станций для электромобилей в регионе всего четыре, машин на электронной тяге – 211.

Напомним, в Саратовской области к концу года региональное правительство также обещает запустить серийную сборку электрокаров Alfarus, первые две тысячи машин должны пополнить парки такси и каршерингов России уже к концу 2023 года.

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