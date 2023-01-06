В Саратовской области за 2023 год соберут две тысячи электромобилей для такси и каршеринга

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Компания «Альфа Тех» представила модель электромобиля, разработанную в сотрудничестве с китайским автогигантом FAW, сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Соглашение о сотрудничестве с инвестором было подписано еще в декабре 2022 года, когда губернатор представил наш регион в Москве.

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Электромобили под маркой Alfarus начнут производить в Энгельсе в третьем квартале 2023 года. Всего же за пришедший год в регионе намерены выпустить около двух тысяч новых машин.

Новинку, которую предстоит освоить саратовской промышленности, лично протестировал глава губернии Роман Бусаргин. Он отметил, что автомобиль идеально подходит для такси и обеспечит пассажирам удобство, правая задняя дверь в нем автоматическая.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Представитель «Альфа Тех» добавил, что эта модель электрокара проще и дешевле в обслуживании, чем авто с двигателем внутреннего сгорания.

— Это удобная машина с самыми современными техническими решениями, предусмотрены все необходимые системы безопасности. Кроме стандартной проводной зарядки есть возможность за несколько минут заменить съемные аккумуляторные батареи и продолжить движение. В целом заряда хватает на 420 километров. — рассказал Бусаргин, после того как покатался на новой модели.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор поставил задачу руководителю регионального минпромторга Михаилу Торгашину по полной локализации производства в Саратовской области и отметил, что с такой инициативой согласны инвесторы. В беседе с чиновниками нашего региона Роман Бусаргин назвал проект сборки электрокаров ключевым и отметил, что он может стать точкой роста для всей Саратовской области.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Бусаргин напомнил, что губерния имеет успехи в электронной промышленности, производстве пластика и стекла, – а значит предприятия региона полностью смогут покрыть необходимость в комплектующих.

На энгельсском предприятии также будут производить аккумуляторные батареи и станции подзарядки.

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