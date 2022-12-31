В Саратове сдан последний дом из реестра обманутых дольщиков

Фото6 Роман Бусаргин / Telegram

В Саратове ввели в эксплуатацию последний дом из регионального реестра обманутых дольщиков, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram.

Сдан был дом ЖСК «Волга», который находится в самом центре города, на улице Сакко и Ванцетти. Квартиры получат 100 саратовцев-обманутых дольщиков.

По словам губернатора, к сегодняшнему дню введены все дома обманутых дольщиков, которые изначально планировалось достроить – всего около 90 зданий. Значительную помощь в решении проблемы обманутых дольщиков оказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бусаргин уточнил, что в реестре региона остаются дольщики, которые будут получать компенсации.

– Работу не прекращаем, пока каждый дольщик не получит квартиру или денежную компенсацию. – пояснил глава региона.

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