Обманутые дольщики ЖСК «Волга» в Саратове получат квартиры до конца года

Роман Бусаргин посетил проблемный дом

Обманутым дольщикам ЖСК «Волга» в Саратове обещали предоставить квартиры до конца года, о чем сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

ЖСК «Волга» расположен на улице Сакко и Ванцетти. Это последний крупный дом в саратовском реестре обманутых дольщиков, который решили достроить. Изначально сдача дома планировалась в 2020 году, потом - в 2021, но процесс все время затягивался. Подрядчик пообещал, что уже в декабре жители, а это около 100 человек, получат жилье.

Восстановить пава дольщиков удалось благодаря Вячеславу Володину и федеральному фонду защиты прав обманутых дольщиков, которые поддерживают регион. С учетом ЖСК «Волга» в программу вошли около 90 проблемных домов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.