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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:02

В Саратовской области за минувшие сутки еще восемь человек получили обморожения

Роман Хвалин

За сутки в Саратовской области госпитализировали восемь человек с обморожениями, сообщает региональный минздрав.

Дети за минувшие сутки не пострадали, все взрослые получают помощь в стационаре.

Накануне в регионе от переохлаждений пострадали два человека, один из них скончался. Его личность неизвестна.

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