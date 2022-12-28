В Саратовской области за минувшие сутки еще восемь человек получили обморожения

За сутки в Саратовской области госпитализировали восемь человек с обморожениями, сообщает региональный минздрав.

Дети за минувшие сутки не пострадали, все взрослые получают помощь в стационаре.

Накануне в регионе от переохлаждений пострадали два человека, один из них скончался. Его личность неизвестна.

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