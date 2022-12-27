Вчера, 26 декабря, в Саратовской области от переохлаждения пострадали два человека.
Ода мужчины совершеннолетние. Одному из них на вид было 40 лет и он погиб. Другой получил обморожение и был доставлен в больницу.
По данным регионального министерства здравоохранения, выживший пострадавший находится в стационаре.
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