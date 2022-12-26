Федеральные СМИ по сообщениям очевидцев: в Энгельсе в районе аэродрома ночью работала система воздушной тревоги

Сегодня ночью, 26 декабря, жители Саратовской области обсуждают в соцсетях звуки сирен, которые якобы были слышны на территории энгельсской «Летки» около трех часов ночи.

Об инциденте уже сообщили ряд федеральных медиа, в их числе Baza, Readovka и ИА Regnum. Также некоторые жители прилежащих к энгельсскому военному аэродрому микрорайонов сообщают о звуке, напоминающем взрыв, – он якобы предшествовал сиренам.

Со ссылкой на Телеграм-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина о ситуации рассказал и «Московский Комсомолец».

– Возможно, была очередная попытка атаковать аэродром с помощью БПЛА. – цитирует специалиста федеральное издание.

Напомним, ранее, 5 декабря, авиабаза в Энгельсе уже подвергалась попытке атаки украинским беспилотником советского производства «Стриж». Тогда дрон был сбит российскими ПВО.

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