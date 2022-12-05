В минобороны прокомментировали атаку Украины на аэродром в Энгельсе

Министерство обороны РФ выступило с официальным заявлением

Сегодня, 5 декабря, трое военных РФ погибли, еще четверо пострадали в результате атаки Украины по аэродромам в Дягилево в Рязанской области и Энгельсе в Саратовской области. Информацию официально подтвердило министерство обороны РФ.

Целью нанесения ударов было выведение из строя российских самолетов Дальней авиации. Атаки были выполнены с помощью реактивных БПЛА советского производства.

Беспилотники летели на малой высоте и были перехвачены силами российских ПВО. Однако обломки аппаратов повредили обшивку корпуса двух самолетов. Трое российских военных техников, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, попали в больницу. В Энгельсе или Рязанской области пострадавшие – в релизе МО не уточняется.

Как сообщают РИА Новости американские коммерческие спутники компании Maxar вели съемку российского аэродрома стратегической авиации в Энгельсе перед попыткой Украины нанести удар реактивными беспилотниками.

Напомним, информация о громком хлопке в районе энгельсского аэродрома появилась в социальных сетях. Горожане слышали его около 6:00 и видели яркую вспышку. В городских сообществах появились несколько видео с камер наблюдения, на которые попал этот момент. В районе аэродрома было перекрыто движение транспорта.

Позже Роман Бусаргин заявил, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло и ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.