В Заводском районе Саратова затянется ремонт и вызванные им отключения. Власти сообщили о подвозе воды

В Заводском районе города продлили срок отключения водоснабжения до обеденного времени. Об этом сообщили в администрации района.

Работники КВС пришли к выводу, что причиной аварии стал износ трубы, заменят 10 метров водовода. Завершить эти работы планируют к 14 часам дня. Ранее ремонт обещали закончить к 20 часам 22 декабря.

Власти организовали подвоз воды – в приоритете к объектам соцсферы. Также точки будут находиться по адресу Кавказская, 4а, Пономарева, 21 и Пензенская, 29. Чиновники уточнили, что время движения машины зависит от спроса на месте выдачи ресурса.

– Дополнительную информацию можно получить в ЕДДС по Заводскому району по телефону: 659-871 и 659-659. – дополнили в администрации района.

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