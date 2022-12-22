В саратовском Заводском до вечера отключат холодную воду

Сегодня, 22 декабря, в Заводском районе Саратова жители нескольких улиц останутся без холодной воды до вечера. Об этом сообщает КВС.

Так, без водоснабжения останутся несколько домов на участке проспекте Энтузиастов от Авиастроителей до Барнаульской, полностью воду отключат абонентам на Барнаульской, Кавказской, Томской, Кленовой, Пономарева, Новой 9-ой линии, Пензенской, а также все Кавказские тупики и проезды.

Коммунальщики обещают возобновить подачу ресурса сегодня к 20:00.

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