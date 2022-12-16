Саратовцы обсуждают падение украинского беспилотника на границе с Волгоградской областью

Саратовцы активно обсуждают в социальных сетях падение украинского беспилотника, который якобы был сбит на границе с Волгоградской областью. Информацией в своем Телеграм-канале поделился военкор Егор Григорьев. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Как пишет военный корреспондент, в Саратовской области вновь сбит украинский БПЛА.

- Остатки летательного аппарата, упали в Самойловском районе. Судя по обломкам, атаковал опять советский Стриж. Проводка, бортовые номера, микросхемы, даже камера хорошо видны. Это, очевидно, переделка Ту141-го, - пишет военкор.

Напомним, ранее военный аэродром в Энгельсе был атакован украинским беспилотником, после чего жители города слышали мощный хлопок и видели вспышку. Данные подтвердило министерство обороны. Целью нанесения ударов было выведение из строя российских самолетов Дальней авиации.