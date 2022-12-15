Течь трубы в Кировском районе

Кировская Администрация прокомментировала ЧП с заливающим дорогу кипятком, которое произошло в районе пересечения улиц Безымянная и 3-й Проезд.

- По информации ресурсоснабжающей организации, работы на указанном участке будут проведены при наступлении благоприятных погодных условий. Администрация района держит на контроле вопрос очистки от наледи указанного участка.

Для обеспечения безопасного проезда мероприятия по механизированному подметанию дорожного полотна и обработке противогололедными материалами проведены вчера, 14 декабря. Повторные работы специализированной организации запланированы на сегодня, - пишут чиновники. Отметим, что после публикации КП за дорогой в месте ЧП следят и чистят ее регулярно.

Напомним, ранее горожане жаловались, что из-за течи в трубе с горячей водой, улицу заливает кипяток. Замерзая, вода образует ледяные наросты на дороге. Как пояснили в региональном филиале ПАО «Т Плюс», устранить саму течь специалисты пока не могут, так как ради этого пришлось бы отключить отопление по многим адресам.

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