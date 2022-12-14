Жители Кировского района не могут доехать до работы из-за аварии Т Плюс

Авария в Кировском районе

Жители Кировского района Саратова уже две недели не могут доехать до работы из-за аварии на теплосетях ПАО «Т Плюс». В который раз горожане жалуются в редакцию КП-Саратов.

Уже много лет, с завидным постоянством, течет труба на улице 3-й Проезд в районе пересечения с Безымянной. Небольшую улицу заливает кипятком, что мешает горожанам нормально выйти или выехать из двора. Зимой ситуация осложняется из-за морозов: Вытекая из трубы, вода превращается в непроходимые ледяные наросты, которые проходится объезжать автолюбителям. Машины с низкой посадкой регулярно застревают.

На другую беду саратовцев, произошедшую по вине «Т Плюс», жалуются коллеги из Ленинского района. Там горожане замерзают без отопления.