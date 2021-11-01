В Кировском районе Саратова уже много дней по улице течет кипяток

Дорогу застилают облака пара
На сегодня, 1 ноября, в Кировском районе Саратова уже около недели коммунальные службы игнорируют прорыв трубы. День и ночь улицу заливает кипяток.
По адресу Безымянная, 10 уже много дней не устраняются последствия аварии. Кипяток вытекает на проезжую часть бурным потоком. Все принятые специалистами меры ограничились установкой пластикового заграждения в точке аварии.
- Кто будет платить за бес толку разлитую воду? – интересуются обратившиеся в редакцию саратовцы.
Аварию не устраняют много дней
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