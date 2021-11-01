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Происшествия1 ноября 2021 10:38

В Кировском районе Саратова уже много дней по улице течет кипяток

Жители интересуются, кто будет платить за эту воду
Наталия Калинина
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Дорогу застилают облака пара

Дорогу застилают облака пара

На сегодня, 1 ноября, в Кировском районе Саратова уже около недели коммунальные службы игнорируют прорыв трубы. День и ночь улицу заливает кипяток.

По адресу Безымянная, 10 уже много дней не устраняются последствия аварии. Кипяток вытекает на проезжую часть бурным потоком. Все принятые специалистами меры ограничились установкой пластикового заграждения в точке аварии.

- Кто будет платить за бес толку разлитую воду? – интересуются обратившиеся в редакцию саратовцы.

Аварию не устраняют много дней

Аварию не устраняют много дней

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