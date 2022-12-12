Саратовстат: в губернии за ноябрь подорожали базовые продукты питания

Фото: Архив КП

Стоимость минимального набора продуктов за ноябрь уходящего года выросла на 37 рублей и достигла суммы в 4 705 рублей 36 копеек. Такие данные приводит Саратовстат.

– Стоимость условного (минимального) набора рассчитывается исходя из единых для всех субъектов РФ норм потребления, утвержденных Росстатом, и используется только для сопоставления уровня цен на продукты питания по регионам Российской Федерации. – отметили в учетном ведомстве.

Из статистики по соседним регионам Приволжья видно, что самый дорогой продуктовый набор в Пермском крае (5310 рублей 88 копеек), а наименьший – в Мордовии (4649,21 рубля).

Ранее КП-Саратов писала о повышении стоимости борщевого набора за этот месяц

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