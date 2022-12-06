Саратов потерял лидерство по доступности «борщевого набора» в декабре

Праздник борща Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саратов с началом зимы потерял лидерство среди крупных городов России по доступности набора продуктов для приготовления борща, тем не менее, «борщевой набор» в магазинах нашего города остается одним из самых дешевых по стране. К такому выводу пришло ежемесячное исследование «Комсомольской правды».

По сравнению с ноябрем этого года, стоимость «борщевого набора» возросла почти на 10 рублей – со 104 рублей 74 копеек до 113 рублей 96 копеек. Стоит отметить, что стоимость продуктов для борща в Саратове классически становится самой низкой по стране именно в конце квартала – это доказывают данные исследования за май, август и ноябрь этого года.

Данные исследования за ноябрь 2022 года

Лидером декабрьского рейтинга стал наш сосед по Поволжью – Нижний Новгород (108.22), за ним в тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону (111.71) и Москва (112.54). Замыкают рейтинг традиционно города Северной Сибири – Норильск (254.23), Магадан (314.73) и Анадырь (376.74).

Интересно, что в среднем по России за месяц «борщевой набор» подорожал совсем незначительно – с 148 рублей 51 копейки до 148 рублей 86 копеек. Увеличение средней стоимости продуктов по стране в валюте и вовсе на уровне погрешности – всего четыре цента, 2 доллара 45 центов в этом декабре.

«Индекс борща» по регионам России в декабре

Напомним, исследование «Комсомольской правды» помогает отслеживать продуктовую инфляцию в стране. Исследователи выбрали именно борщ, потому что это блюдо хорошо знакомо каждому россиянину, любящему готовить. Кроме того, в состав этого национального блюда входят многие базовые продукты питания, – мясо, различные овощи и корнеплоды, а подают борщ со сметаной и хлебом.

Стоимость комплекта продуктов рассчитывается из расчета на четыре порции борща. Классический рецепт несколько упрощен: вместо говядины используется курица, часть приправ вовсе не используется. При этом, в расчетах используется только настоящая сметана с жирностью не меньше 15%, а не эрзац в виде «сметанных продуктов».

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