Саратовский суд избрал наказание для 21-летней девушки за организацию подпольного казино

В Саратове осудили 21-летнюю девушку, участвовавшую в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснило следствие и подтвердил суд, в феврале-марте 2021 года девушка работала администратором в нескольких подпольных игорных клубах Саратова, своими действиями помогала проводить незаконные азартные игры.

Девушка стала сотрудничать со следствием сразу после задержания и помогала раскрытию всего дела. Ей вменяли статью УК о незаконной организации и проведении азартных игр.

Суд приговорил саратовчанку к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в ноябре в Саратове за аналогичное преступление и ту же должность в нелегальных игорных заведениях осудили 27-летнюю девушку.

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