Саратовская прокуратура расследует уголовное дело об организации подпольного казино

Молодая жительница Саратова признана виновной в организации и проведении нелегальных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Релиз уточняет, что женщина действовала в составе преступной группы, с марта 2020 по июль 2021 года она работала администратором в подпольном заведении. Незаконные азартные игры проводились с использованием игрового оборудования и использовали интернет-соединение. Сеть упомянутых казино находилась в Саратове и Волгограде.

С женщиной заключили досудебное соглашение, прокуратура Волжского района Саратова поддержала позицию гособвинения. Подсудимая была признана виновной, ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.