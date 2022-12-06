Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко не смог обжаловать приговор по своему коррупционному делу

Алексей Прокопенко

Сегодня, 6 декабря, Первый кассационный суд оставил без движения обвинительный приговор за коррупционное преступление бывшему главе администрации Саратова Алексею Прокопенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2006 году Прокопенко возглавлял администрацию Заводского района города, одновременно, с середины 2007 года он создал и возглавил УК «Стройкомплекст», она собирала деньги с жильцов 707 многоквартирных домов. Два года жильцы передавали плату в «Единый расчетно-кассовый центр Саратова», но в 2009 его обанкротили.

Прокопенко вместе со своими партнерами создал коммерческую организацию, которая собирала с жителей деньги по платежкам. Как доказал суд, часть собранных денег реально отправляли ресурсоснабжающим компаниям, а часть расхищали, всего было украдено 37,5 миллиона рублей.

Кировский райсуд вынес приговор бывшему чиновнику – 7 лет колонии общего режима и штраф на 700 тысяч. Прокопенко и его сообщников также обязали выплатить ущерб компании «Т-Плюс» в 25,3 миллиона рублей.

Прокопенко не удалось обжаловать решение в Саратовском облсуде, кассация, завершившаяся сегодня, также не изменила приговор. Прокопенко с 2014 по 2019 годы находился в федеральном и международном розыске, его также обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, но дело было переквалифицировано.

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