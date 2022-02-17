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Происшествия17 февраля 2022 10:57

Алексея Прокопенко приговорили к семи годам

Бывшего главу администрации Саратова возьмут под стражу в зале суда
Наталия Калинина
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Алексей Прокопенко.

Алексей Прокопенко.

Сегодня, 17 февраля, был оглашен приговор бывшему главе администрации Саратова Алексею Прокопенко. В Кировском районном суде его приговорили к семи годам.

Дело Прокопенко рассматривали четыре месяца, его обвиняли в присвоении и растрате. В итоге бывшего чиновника признали виновным и приговорили к семи годам в колонии общего режима, а также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Кроме того, по гражданскому иску с Прокопенко взыщут 125 миллионов рублей. Прокопенко будет взят под стражу в зале суда.

Напомним, ранее судья оправдал бывшего главу администрации, а затем гособвинение подало апелляцию и запросило для него восемь лет.

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