Фото: Энгельс онлайн

Владимиру Путину доложили о ЧП в Энгельсе, которое произошло сегодня утром, 5 декабря. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

- Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, — заявил Дмитрий Песков и добавил, что видел сообщения в СМИ, но информацией о подробностях не располагает.

МО официальную позицию по поводу инцидента в Саратовской области пока не озвучивало.

Напомним, ранее жители Энгельса сообщили в социальных сетях о громком хлопке и вспышке, которые были около 6:00. Роман Бусаргин прокомментировал инцидент и заверил, что «Поводов для беспокойства нет».

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