Роман Бусаргин прокомментировал сообщение о громком хлопке в Энгельсе

Видео: Энгельс онлайн

Жители Энгельса сообщили о том, что сегодня ночью, 5 декабря, около 6:00 они услышали громкий хлопок в районе взлетной полосы военного аэродрома, а также увидели вспышку. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

В группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте появилось видео с камеры наблюдения, где видно, как ночью над городом появляется вспышка, а затем раздается громкий звук, похожий на грохот ударной волны. Подлинность видео еще предстоит выяснить.

Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, а ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.

- Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами, - сообщил губернатор.

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