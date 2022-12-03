Саратовцев ждет морозная и облачная суббота

Фото: Архив КП

Сегодня, 3 декабря, в регионе ожидается морозная и облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

Синоптики сообщают о северо-восточном ветре в губернии скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 14 м/c. Ночью и утром на всей территории области ожидается небольшой снег и сильный туман (видимость 500 метров и менее), на дорогах изморозь.

Ночью в облцентре около 11-13 градусов мороза, днем 9-11 ниже нуля.

В регионе же ночная температура составит -9...-14 °C, при прояснении в Левобережье возможны заморозки до -19 градусов. Днем по области 8-13 градусов ниже нуля.

Ранее специалисты областного Гидрометцентра рассказали, что уже в первую неделю календарной зимы саратовцев ждут снегопады и морозы.

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