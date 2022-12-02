На выходных в Саратовскую область придут морозы до -22 градусов

Погода в Саратове будет по-настоящему морозной

На выходных в Саратовскую область придут снегопады и морозы, такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

В европейской части РФ усиливается влияние антициклона, поэтому и в Саратовской области прогнозируется морозная погода. С востока в нашу область идут холодные воздушные массы. Они содержат пониженное количество влаги, поэтому в регионе наступит прояснение. Минимальная температура ночью колеблется от -12 до -17 градусов. К понедельнику в восточный районах на границе с Оренбуржьем и Самарой ожидается понижение температуры до -22 градусов мороза в отдельных местах. Днем на улице около -12 градусов мороза, а в восточных районах до -15 градусов.

Ветер дует восточный, в ближайшие сутки он будет несильный, 3 – 8 метра в секунду, а затем он слегка усилится до 5 – 10 метров в секунду.

Утром саратовцам следует ожидать ухудшение видимости, особенно в районах, прилегающих к Волге. Это происходит в связи с тем, что Волга еще не покрылась льдом. Ее температура составляет 1 -2 градуса, что больше, чем температура окружающего воздуха. Идет активное испарение влаги, которое мы можем наблюдать в виде тумана.

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