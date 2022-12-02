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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:36

В саратовскую колонию отбывающему срок в 21 год мать пыталась пронести сим-карту в конфете

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В одну из колоний Саратовской области мать заключенного пыталась передать ему сим-карту в конфете. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

Как уточняют в ведомстве, передать посылку с тайником пыталась 76-летняя пенсионерка из Краснодарского края. Конфета предназначалась мужчине, приговоренному к 21 году заключения и отбывающему срок в ИК-13.

Ведомство проводит проверку, материалы дела переданы в мировой суд. Напомним, в понедельник УФСИН сообщала о посылке в Саратовское СИЗО – тогда в конфете злоумышленники пытались передать в режимное учреждение наркотики.

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