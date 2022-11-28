В Саратовское СИЗО пытались передать конфету с героином

Фото: УФСИН по Саратовской области

Сотрудники СИЗО-1 по Саратовской области обнаружили наркотик в посылке заключенному. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Сотрудники СИЗО нашли героин в посылке задержанному. Психоактивное вещество было спрятано в шоколадной конфете – масса наркотика в передаче составляла 0,38 грамма.

39-летний житель Саратова пытался передать посылку с наркотиком 20-летнему приятелю, обвиняемому в краже. Ранее автор «гостинца» уже был судим за наркопреступление.

Как рассказали в ведомстве, эпизоду будет дана правовая оценка, материалы передали следствию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.