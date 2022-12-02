Карточка торгов

Обанкротившуюся саратовскую кондитерскую фабрику приобрела предприниматель из Кировской области.

Напомним, 20 июня 2022 года обанкротившуюся саратовскую кондитерскую фабрику выставили на торги за 690 миллионов рублей.

Речь идет об АО «Кондитерская фабрика Саратовская» (Консар), которая была признана банкротом согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 16 марта 2022, несмотря на неоднократные попытки поддержать предприятие инвесторами. Активы никто не приобрел, позже фабрика подешевела на 70 миллионов рублей.

В итоге комплекс из 10 зданий с оборудованием на улице Технической купила индивидуальный предприниматель из Кирова Людмила Суткевич. Объект, который находится в залоге у «Сбербанка», предприниматель приобрела за 231,7 млн руб при начальной цене была 526 875 660 рублей.

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