Скриншот с карточки торгов

Саратовскую кондитерскую фабрику-банкрот выставили на торги за 690 миллионов. Информация об этом была опубликована 19 июня.

Речь идет об АО «Кондитерская фабрика Саратовская» (Консар), которая была признана банкротом согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от 16 марта 2022, несмотря на неоднократные попытки поддержать предприятие инвесторами.

После собрания кредиторов, проведенного в этом месяце, 20 июня фабрика выставлена на торги по поручению конкурсного управляющего. Прием заявок продлится до 23 июля, 26 числа будут проведены сами торги. Транспортные средства фабрики проходят отдельными лотами в количестве 23 штук. Общая стоимость - 689 миллионов рублей.

Имущество - помещения, оборудование являются предметом залога ПАО «Сбербанк России»

Площадь земельного участка - 22 300 кв. м, здания и сооружения производственного назначения- 24 122 кв. м, складов - 12 228 кв, кроме того, в перечень входят транспортные средства, приборы, оборудование в количестве 491 экземпляра.

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