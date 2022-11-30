В Саратове возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей в центре для наркоманов

В Саратове возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей в реабилитационном центре для наркозависимых, о чем сообщает СУ СК по региону.

По факту удержания людей в реабилитационном центре возбуждено уголовное дело о незаконное лишение свободы человека группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в 2021 и 2022 годы в реабилитационном центре незаконно удерживались 13 человек, в том числе несовершеннолетний.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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