Жителей Саратова незаконно держали в реабилитационном центре для наркоманов

Прокуратура Саратовской области вместе с сотрудниками УФСБ нашли многочисленные нарушения в работе наркологического реабилитационного центра «Вторая жизнь». Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что пациентов в наркологическом центре удерживали против их воли, а в ряде случаев реабилитанты оказывались в «рехабе» после похищения, к ним также применялось насилие.

Кроме того, правоохранители выявили многочисленные нарушения противопожарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью пациентов и персонала. По иску надзорного ведомства суд запретил центру работать в жилом доме. Также возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам незаконного лишения свободы.

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