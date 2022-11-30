Саратовский филиал «Т Плюс»: из-за срезавших батареи вандалов дом на Огородной остался без отопления

Фото: Архив КП / "Арт-объект кот у батареи" на улице Великого Устюга
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Саратовский филиал «Т Плюс» вернул тепло в дом в Заводском районе Саратова, коммуникации которого повредили злоумышленники. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
Сотрудников «Т Плюс» вызвали в дом №205 на улице Огородной. Строение подлежит расселению, но в нем все еще живут несколько семей, часть квартир пустует. Неустановленные злоумышленники перекрыли задвижку объекта и срезали батареи. В результате «произошло замораживание ввода» – система отопления дома была нарушена.
Ситуацией также заинтересовались в Следственном комитете по региону и начали проверку.
Энергетики заменили 2 метра трубы, работы велись ускоренными темпами. Сейчас дом отапливается.
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