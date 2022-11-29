Саратовские следователи проводят проверку по оставшемуся без отопления дому, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о доме № 205 по улице Огородной в Саратове. По имеющимся данным, с 25 ноября 2022 года в доме, где проживают пожилые граждане и несовершеннолетние, отсутствует отопление. Капитального ремонта там не было со дня постройки дома, а с 1 ноября 2022 года УК расторгла договор в одностороннем порядке.

Организована доследственная проверка. Следователями СК ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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