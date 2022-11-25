По аварии на Технической в Саратове собрали оперштаб

Сегодня, 25 ноября, на тепломагистрали на улице Технической Саратова, произошла коммунальная авария. Для устранения ЧС собран оперштаб.
Сейчас идет подготовка к отключению абонентов на время ремонтных работ. Число объектов, попавших в зону отключения, уточняется.
Губернатор Роман Бусаргин направил на место ЧС зампреда правительства Павла Мигачева. Лада Мокроусова развернет оперативный штаб. Ресурсоснабжающей организации поручено организовать ремонт в круглосуточном режиме.
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