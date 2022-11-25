Специалисты «Т плюс» заняты ремонтом теплосети на улице Технической

На ул. Технической проведут ремонт теплосети. Об этом сообщает «Т плюс»

Энергетиками обнаружено повреждение трубопровода на ул. Техническая, 10/1. На место выехала ремонтная бригада. Специалисты проведут обследование теплосети и установят место порыва. После чего приступят к ремонту поврежденного участка. Ситуация находится на контроле.

На время ремонта будет выставлено ограждение. В настоящее время прорабатывается зона отключения абонентов.

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