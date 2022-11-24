Депутаты поздравили коллектив Калининского завода с 80-летием

В Калининском РДК состоялось праздничное мероприятие, посвящённое юбилею Калининского завода резиновых изделий. Руководство и коллектив предприятия поздравили депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» Алексей Антонов, Алексей Кольцов и Мария Усова. Творческие коллективы подготовили в честь праздника музыкальные номера, поздравления и добрые пожелания коллективу завода адресовали также представители исполнительной власти области и администрации Калининского района.

Депутаты поздравили коллектив Калининского завода с 80-летием

Алексей Антонов, возглавляющий Торгово-промышленную палату Саратовской области, напомнил, что на протяжении без малого тридцати лет АО «КРИЗ» является членом ТПП. А в этом году завод получил свидетельство Почётного члена Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

«Это не только свидетельство долгосрочных партнёрских и дружеских отношений, но и своеобразный «знак качества». Сегодня мы гордимся сотрудничеством с градообразующим предприятием Калининска, поставляющим свои изделия во все регионы России и в соседние страны», - подчеркнул Антонов и вручил сотрудникам завода Благодарственные письма региональной ТПП.

Алексей Кольцов напомнил, что вся жизнь предприятия была тесно связана с Калининским районом. Он пожелал предприятию процветания, развития и наилучших результатов в работе. Выступила перед собравшимися и депутат Мария Усова.

— Как когда-то в 1942 году, когда завод только появился, так и сейчас, в сложные для России времена, когда есть острая необходимость в импортозамещении, ваш завод может стать не только градообразующим предприятием Калининска, но и крупнейшим в своей сфере предприятием, — выразила своё мнение парламентарий и пожелала коллективу успехов во всех начинаниях.

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