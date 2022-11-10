В Саратове в 2023 году бюджетникам поднимут зарплату на 6 процентов, публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов уже состоялись.

В итоге бюджет на обозначенный плановый период рассчитан следующий:

- в 2023 году – 21 014 465,4 тыс. руб.

- в 2024 году – 21 525 750,4 тыс. руб.

- в 2025 году – 22 557 901,3 тыс. руб.

Зарплаты бюджетников планируется увеличить следующим образом:

- с 1 января 2023 года на 6,1%,

- с 1 января 2024 года на 4,0%,

- с 1 января 2025 года на 3,9%:

Отметим, что по итогам семи месяцев текущего 2022 года в Саратовской области инфляция составляла более 10 процентов. таковы данные Саратовстата.