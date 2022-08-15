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Экономика15 августа 2022 13:43

Саратовстат: в Саратовской области инфляция более 10 процентов

Инфляция в Саратовской области составила 10,18 процентов
Наталия Калинина

По итогам семи месяцев текущего 2022 года, инфляция в Саратовской области составила 10,18 процентов. Таковы данные Саратовстата.

По оценкам специалистов, в июле этого года потребительские цены по сравнению с июнем упали на 0,85 процентов.

Продукты за месяц подешевели на 2,2 процента, а непродовольственные товары – на 1,3 процента. Цены на услуги в регионе поднялись на 2,7 процента.

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