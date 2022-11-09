Саратов снова подтвердил звание «борщевой» столицы России

По результатам исследования «Комсомольской правды», Саратов в очередной раз стал первым среди крупных российских городов с самой низкой ценой на борщевой набор.

Так, в ноябре стоимость полного набора для борща для саратовцев – всего 104 рубля 74 копейки (всего $1.7). Это почти на 44 рубля меньше, чем в среднем по России (148 рублей 51 копейка, или 2 доллара 41 цент), и на 267 рублей дешевле, чем в городе-антилидере рейтинга Анадыре.

Федеральное издание ежемесячно оценивает продуктовую инфляцию в стране с помощью этого исследования. Логика проста, борщ – популярное во всей стране русское национальное блюдо, в состав которого входят основные продукты питания, – мясо, картофель, корнеплоды, капуста и другие овощи, сметана и хлеб.

Скриншот: Данные исследования за ноябрь 2022 / индекс-борща.рф

Стоимость набора рассчитывается из стоимости ингредиентов на семью из четырех человек. Список продуктов упрощен и отличается от оригинального рецепта – говядина заменена на курицу, из рецепта убраны некоторые приправы. При этом, по логике исследования, рецепт борща не должен быть слишком упрощен – например, в расчетах наши коллеги ориентировались на самые дешевые предложения по овощам и мясу, но сметана для «Индекса» должна быть именно сметаной, жирностью не меньше 15%, а не «сметанным продуктом».

По данным исследования за предыдущий месяц Саратов находился в середине рейтинга тогда набор можно было купить за 123.47. В октябре приготовить борщ было намного дешевле в других городах Поволжья: в Самаре потратить пришлось бы около 117 рублей, Нижнем Новгороде – 111, Волгограде – 110. Казанский борщ тогда стал одним из самых бюджетных в стране – 108 рублей, всего на три рубля дороже, чем в Сочи.

Стоит отметить, что все регионы Поволжья, включая Саратовскую область, обеспечивают продовольствием не только собственное население, но и другие регионы России, так что низкие цены на борщевой набор в регионе неудивительны. Обратная ситуация с регионами севера Сибири и Приморья – высокая цена на продукты для борща там тоже вполне ожидаема.

В сентябре же Саратов занял почетное четвертое место в рейтинге, стоимость самого дешевого борщевого набора тогда составила 115.90. Интересно, что «исторически» наш город лидирует в индексе именно в конце квартала – так, в августе Саратов был лидером с суммой в 123.40, как и в мае – 143.93.

В октябре средняя стоимость набора по России – 151.94, в сентябре – 157.93. В целом за осень стоимость набора в стране сильно понизилась – в июне она достигала 198 рублей.

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