Саратов – столица самого дешевого борща

фото: Архив КП

Все ругаем мы наших властей. И дорого, и невкусно, да что ж такое! А тем временем, между прочим, сварить борщ в Саратовской области становится все дешевле и дешевле. «Комсомолка» разбирается, как это так, почему и сколько времени продлится.

Есть такая штука – называется «индексом борща». Составляют его наши федеральные коллеги из «большой» КП. И если мы внимательно его изучим, получится, что Саратов – самая настоящая столица дешевого борща.

Но сначала немного о методологии. Индекс борща рассчитывается путем вычисления суммы, необходимой для приготовления четырех порций борща. Конечные результаты могут показаться достаточно низкими. Это все потому, что для получения искомых цифр используют стоимость самых дешевых магазинов местных ритейлеров (в центральной России, например, как мы все хорошо понимаем, это вполне конкретные сети). И, да, стоит отметить, что мясо в этих расчетах заменили на «курятину» (что значит это абстрактное выражение мы, увы, не знаем). Считают города с населением более 900 тысяч человек.

Итак, вернемся к самому борщу. Нам доступны данные за период с мая по сентябрь этого года. За указанный промежуток времени стоимость четырех порций борща в Саратовской области два (!) раза оказывалась самой низкой в стране. Так было в мае (143 рубля 93 копейки) и в августе (123 рубля 40 копеек). Несмотря на то, что Волгоград также занимал эту строчку два раза, да и вообще очень неплохо готов поконкурировать за звание столицы дешевого борща, мы отмечаем, что в мае и июне наши соседи не попали даже в 10-ку самых низкобюджетных борщей. А вот Саратов оказывался в ней всегда (в сентябре – четвертое, нас обогнали Волгоград, Москва и Нижний Новгород). Более того, в большинстве случаев даже не в 10-ке, а в пятерке. Исключением стал лишь июнь, когда город оказался на седьмом месте. И это все, несмотря на преследующие цены на капусту аномалии!

Если мы посмотрим разбивку по конкретным продуктам, окажется, что почти все составляющие борщевого набора (картошка, капуста, морковь, лук, свекла, чеснок, хлеб, сметана, курятина) в Саратове стабильно дешевели. Кроме одного – сметаны. За разъяснениями ситуации «Комсомолка» обратилась в региональное министерство сельского хозяйства. Там нам подтвердили, что овощи последние полгода и вправду стабильно дешевели, и рассказали, что не так со сметаной.

- Наблюдается снижение цен и в овощном сегменте - на 20-50% за месяц. Больше всего подешевел лук – до 10-14 тыс. руб за тонну и огурцы до 34 тыс. руб. за тонну. Этому способствовало увеличение производства овощей в Российской Федерациии. Незначительный рост отмечен по капусте – на 1,2% до 10,7 тыс. руб. за тонну, при этом по сравнению с январем цена упала в три раза.

В группе продукции животноводства в среднем на 3-4% отмечается снижение цен на все виды мяса, цены на куриное яйцо колеблются на июльском уровне, сырое молоко подорожало на 3%, - такую статистику прислали нам чиновники.

Если сравнить цены осенью прошлого и этого года, получится вообще какая-то сказка. Так, например, тонна картошки в 2021-м стоила 35 тысяч рублей (+177,5% с начала того года), а свеклы – 22 тысячи, то в 22-м цены уже совсем другие: картошка – 12,7-16 тысяч рублей за тонну, свекла – 8-16 тысяч. Не будем грузить вас цифрами, скажем так: весь борщевой набор за год подешевел в среднем в два раза. Это удивительно, прекрасно и невероятно радует. Думаю, несогласных не будет.

Итак, что же у нас со сметаной? если посмотреть в целом по стране, окажется, что ее стоимость стабильна, но вот конкретно в Саратове она (стоимость) показывает стабильный рост. если в мае на четыре порции борща ушло бы в районе 16-ти рублей, то в сентябре эта сумма приблизилась к 24-м. Вот, что нам прислали по этому поводу из минсельхоза:

- Цены сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое (с НДС) на текущий момент - около 34,2 тыс. руб. тонна. (119,2% к уровню аналогичного периода прошлого года, 103,7% к прошедшему месяцу текущего года). Цена производителей на молоко сырое в Саратовской области - на уровне средней в ПФО.

Планомерный рост отпускных цен на молоко сырое связан прежде всего с ростом статей затрат на содержание крупного рогатого скота, в том числе:

корма – на 20-35%;

ветпрепараты – до 45%;

заработная плата – на 16-20 %;

ГСМ - на 12-15%;

смазочные материалы – на 25-80%;

содержание основных средств – на 8-10%.

В связи с этим по окончании 2022 года ожидается рост себестоимости молока на 17-24 %, - сделали не самый утешительный вывод специалисты министерства здравоохранения Саратовской области.

Отдельно пресс-секретарь ведомства Ирина Говердовская отметила нашему корреспонденту, что ситуация с урожаем в этом году спокойная, так что сильного сезонного роста цен на овощи ожидать не стоит – все стабильно и хорошо. Что ж, верим и надеемся.

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