В Саратове первая женщина-помощник машиниста отправилась в рейс

фото: ПривЖД

1 ноября в свою первую поездку по маршруту Саратов – Тарханы в качестве помощника машиниста отправилась Лия Ишимова – первая женщина-помощник машиниста на Приволжской железной дороге.

Лия Ишимова учится на 4 курсе в филиале СамГУПС на специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». С мая текущего года работает в моторвагонном депо Анисовка.

фото: ПривЖД

Первая дублерская поездка у будущего помощника машиниста состоялась в начале октября. По словам Лии, именно эта поездка стала решающей в выборе профессии. За время тестовых поездок с локомотивными бригадами, ей удалось попробовать себя в роли помощника машиниста на всех типах электропоездов. Среди них – электропоезда серий ЭД9М, ЭД9Э и самые современные на сегодняшний день ЭП3Д.

- Огромное спасибо всем, кто поддержал меня в выборе профессии, и позволил реализовать свою мечту. В перспективе я, конечно, планирую стать машинистом, так как ещё во время пробных поездок поняла, что влюбилась в эту профессию, - поделилась Лия.

В дальнейшем 20-летней Лии Ишимовой предстоит водить пригородные электропоезда по маршрутам Саратов – Балашов, Саратов – Овражная и Анисовка – Сенная.

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