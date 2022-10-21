В Саратове предстанет перед судом Антон Корнеев

В Саратове скоро пройдет процесс над бывшим заместителем главы городской администрации Антоном Корнеевым, его дело передано в суд. Корнеева подозревают в различных махинациях с земельными участками.

Корнеев, бывший замглавы администрации Саратова подозревается в превышении должностных полномочий, а также воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, Корнеев преступно распоряжался муниципальными земельными участками с 2018 по 2021 годы. Он передавал их в аренду предпринимателям с нарушениями, а одному бизнесмену наоборот незаконно оказал в праве на аренду участка.

Вместе с Корнеевым перед судом предстанут бывший замглавы администрации Саратова Андрей Гнусин и бывший главный архитектор города Виталий Желанов, которые также подозреваются в различных должностных преступлениях.

Общий ущерб оценили 7,5 миллиона рублей. Спорные участки на данный момент вернули в муниципальную собственность.

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