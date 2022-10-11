фото из соцсетей

Саратовчанка жалуется на ФКР: крышу не починили за три года. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 11 октября, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась анонимная публикация от подписчика. В тексте житель Саратова просит власти города обратить внимание на ситуацию с домом №53 по улице Чернышевского.

По словам горожанина, в 2019 году жители обратились в суд с исками к управляющей компании, судебной экспертизой было установлено, что крыша дома требует капитального ремонта. Жители оплачивают взносы на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта. Согласно ответам ФКР, на 2020 год были запланированы работы по капитальному ремонту крыши, однако до сегодняшнего дня ремонт крыши не проведен.

Рассказчик утверждает, что при обращении в администрацию Заводского района их перенаправляют в Фонд, а ФКР отвечает, что не может найти подрядчика.

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