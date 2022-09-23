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Общество23 сентября 2022 6:38

Первый замглавы Саратова уволен после критики Володина

Дмитрий Алексеев оставил свой пост
Наталия Калинина

Первый замглавы Саратова Дмитрий Алексеев уволен после критики Вячеслава Володина. Соответствующий пост опубликован главой Саратова Ладой Мокроусовой.

- Согласна с Вячеславом Викторовичем. Необходимо прислушиваться к мнению горожан, думать о детях, об их безопасности при строительстве Мной подписано распоряжении об увольнении первого заместителя, - пишет Мокроусова.

Напомним, Вячеслав Володин резко раскритиковал саратовские власти после посещения строящейся школы в микрорайоне Ласточкино. Там оживленную трассу должны были перенести подальше от новой школы, но не сделали этого.

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