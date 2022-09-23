Первый замглавы Саратова уволен после критики Володина

Первый замглавы Саратова Дмитрий Алексеев уволен после критики Вячеслава Володина. Соответствующий пост опубликован главой Саратова Ладой Мокроусовой.

- Согласна с Вячеславом Викторовичем. Необходимо прислушиваться к мнению горожан, думать о детях, об их безопасности при строительстве Мной подписано распоряжении об увольнении первого заместителя, - пишет Мокроусова.

Напомним, Вячеслав Володин резко раскритиковал саратовские власти после посещения строящейся школы в микрорайоне Ласточкино. Там оживленную трассу должны были перенести подальше от новой школы, но не сделали этого.

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