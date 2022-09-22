Вячеслав Володин

Володин предложил чиновникам уволится из-за отношения к безопасности детей. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера госдумы "Володин Саратов".

Сегодня, 22 сентября, в ходе рабочего визита в Саратов Вячеслав Володин раскритиковал чиновников.

В микрорайоне Ласточкино началось строительство новой школы на 550 мест с бассейном.

Здесь проживают более 4 тысяч человек, а близлежащие школы переполнены. В прошлом году с этим вопросом к Вячеславу Володину обратились жители. Было найдено решение и выделены средства.

Отдельно обсудили вопрос переноса оживленной дороги, чтобы дети могли безопасно добираться в школу. Он был поднят год назад и не реализован до сих пор. Ответственные чиновники рассказали, что перенос дороги слишком затратен.

Володин раскритиковал их за такое отношение к вопросу безопасности детей и отметил, что за такое надо увольнять.

Он предложил региональным и городским властям еще раз проработать и реализовать тему подходов к школе и заняться выкупом и сносом находящихся рядом гаражей, чтобы дорога детей была безопасной, а родители – спокойными.

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